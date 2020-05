現地時間5月5日、上海ディズニーランド・リゾートは、COVID-19( 新型コロナウイルス 感染症)の影響で閉園していた同パークの営業を再開すると発表した。現地時間5月11日に一部制限下でオープンする。



We’re pleased to announce that Shanghai Disneyland will reopen with controlled capacity on May 11, 2020. pic.twitter.com/Ypq5rQloaR- Disney Parks News (@DisneyParksNews) May 5, 2020



公式情報によると、営業再開に向けた第一段階として現地時間3月9日に一部営業を再開していた、商業施設が並ぶディズニー・タウン、ウィッシング・スター・パーク、上海ディズニーランドホテルなどの限定的な運営経験の教訓を活かす形で、現地の保健当局や政府機関の指導を反映した安全衛生対策を新たに強化した上での再開となるそう。再開すれば、3か月以上前の1月25日に完全閉園して以来の営業再開となる。



この“リニューアル”オープンの初期段階では、入場者数の制限や事前予約制の入場方法、パーク内の待ち列やレストラン、アトラクションなどの施設での ソーシャル・ディスタンス の実施、消毒・消毒の頻度の増加など、これまでにはなかった新たな施策を実施する。



As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney



※画像はあくまでもイメージです。紹介のエンターテインメントや現地イベント内容などすべての情報は予告なく変更になる場合があります。