プレゼント『劇場版ラジエーションハウス』P22083
作品概要
とある離島で、未知の感染症が発生した。 医師免許を持つ天才放射線技師の五十嵐唯織を含む、8人の放射線技師のチームが、現場の医師の元へと急行する。 72時間が経過すると生存率が急激に下がるという感染症の解明に、写真から病を見つける専門家たちが挑む。
賞品/当選者数
サイン入り本B2ポスター 1名様
オリジナルバインダー 3名様
応募期間
4月1日(金)～5月9日（月）
ご応募先
https://www.aeoncinema.com/event/radiationhouse-movie_twittercp/
by イオンシネマ
作品概要
とある離島で、未知の感染症が発生した。 医師免許を持つ天才放射線技師の五十嵐唯織を含む、8人の放射線技師のチームが、現場の医師の元へと急行する。 72時間が経過すると生存率が急激に下がるという感染症の解明に、写真から病を見つける専門家たちが挑む。
賞品/当選者数
サイン入り本B2ポスター 1名様
オリジナルバインダー 3名様
応募期間
4月1日(金)～5月9日（月）
ご応募先
https://www.aeoncinema.com/event/radiationhouse-movie_twittercp/
by イオンシネマ