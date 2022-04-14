プレゼント『宮本武蔵』P22106
作品概要
東映時代劇看板スターとして日本映画界の全盛期を支えた中村錦之助(萬屋錦之介)。その生誕90周年を記念して、内田吐夢監督「宮本武蔵」全5部作のデジタルリマスター版を、丸の内TOEIにて特集上映。武蔵という青年が剣豪として、ひいては人間として成長していく壮大なドラマが描かれる。
賞品
内田吐夢監督「宮本武蔵」全5部作 丸の内TOEI劇場招待券
当選人数
10組20名様
開催場所
丸の内TOEI
応募締切
2022年4月24日（日）
応募先
https://moviewalker.jp/present/11495/
by MOVIE WALKER
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作品概要
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当選人数
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