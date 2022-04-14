プレゼント『宮本武蔵』P22106



作品概要



東映時代劇看板スターとして日本映画界の全盛期を支えた中村錦之助(萬屋錦之介)。その生誕90周年を記念して、内田吐夢監督「宮本武蔵」全5部作のデジタルリマスター版を、丸の内TOEIにて特集上映。武蔵という青年が剣豪として、ひいては人間として成長していく壮大なドラマが描かれる。