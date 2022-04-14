



孤独な高校生の四月一日は、人の心に寄り憑くものが見える能力を消したいと願っていた。 ある日、彼は蝶に導かれ、侑子の営む“ミセ”にたどり着く。 彼女と暮らすようになった彼は、同級生と仲を深め、悩みを抱える人に出会ううちに、事件に巻き込まれていく。







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当選者数



5組10名様



応募期間



4月15日(金)午前8：00～4月24日(日)午後23：59



