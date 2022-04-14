プレゼント『ホリック ｘｘｘＨＯＬｉＣ
』P22107
作品概要
孤独な高校生の四月一日は、人の心に寄り憑くものが見える能力を消したいと願っていた。 ある日、彼は蝶に導かれ、侑子の営む“ミセ”にたどり着く。 彼女と暮らすようになった彼は、同級生と仲を深め、悩みを抱える人に出会ううちに、事件に巻き込まれていく。
賞品
『ホリック ｘｘｘＨＯＬｉＣ』のチケットを、インターネットでのみ購入できるムビチケ オンライン券
当選者数
5組10名様
応募期間
4月15日(金)午前8：00～4月24日(日)午後23：59
応募先
https://www.tohotheater.jp/campaign/20220415tw.html
by TOHO CINEMAS
⇒ Amazonプライム「30日間の無料体験」はこちら。
プライム会員なら、お急ぎ便・お届け日時指定便を何度使っても無料。Prime Video特典対象の映画・TV番組が見放題。Amazon Music Primeで200万曲の楽曲が聴き放題など、たくさんの特典をご利用いただけます。
』P22107
作品概要
孤独な高校生の四月一日は、人の心に寄り憑くものが見える能力を消したいと願っていた。 ある日、彼は蝶に導かれ、侑子の営む“ミセ”にたどり着く。 彼女と暮らすようになった彼は、同級生と仲を深め、悩みを抱える人に出会ううちに、事件に巻き込まれていく。
賞品
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当選者数
5組10名様
応募期間
4月15日(金)午前8：00～4月24日(日)午後23：59
応募先
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