映画試写会『太陽とボレロ』P22147
あらすじ
ある地方都市のアマチュア交響楽団。 主宰者である主人公の花村理子は18年間、個性豊かなメンバーと共に活動してきた。 みんな音楽を愛する普通の人々。 しかし、楽団の経営は苦しく必死に奔走する理子だったが、ついに楽団の歴史に幕を閉じる決断を迫られる。
開催日時
TOHOシネマズ39劇場
応募締切
2022年5月15日（日）23：59
応募先
https://www.tohotheater.jp/campaign/shishakai_sun-bolero_20220526.html
by TOHOシネマズ
▷Amazonプライムビデオ「30日間無料体験」の詳細はこちら！
あらすじ
ある地方都市のアマチュア交響楽団。 主宰者である主人公の花村理子は18年間、個性豊かなメンバーと共に活動してきた。 みんな音楽を愛する普通の人々。 しかし、楽団の経営は苦しく必死に奔走する理子だったが、ついに楽団の歴史に幕を閉じる決断を迫られる。
開催日時
- 2022年5月26日(木) 開映 18:30
TOHOシネマズ39劇場
応募締切
2022年5月15日（日）23：59
応募先
https://www.tohotheater.jp/campaign/shishakai_sun-bolero_20220526.html
by TOHOシネマズ
▷Amazonプライムビデオ「30日間無料体験」の詳細はこちら！